سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

نادي الجوف لذوي الإعاقة يحقق بطولة غرب آسيا للأندية لكرة السلة

سجل نادي الجوف لذوي الإعاقة حضورًا رياضيًا لافتًا في البطولة

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 15:56
نادي الجوف لذوي الإعاقة يحقق بطولة غرب آسيا للأندية لكرة السلة
تتويج نادي الجوف لذوي الإعاقة بطولة غرب آسيا للأندية لكرة السلة

أخبار ذات صلة