نادي الجوف لذوي الإعاقة يحقق بطولة غرب آسيا للأندية لكرة السلة

سبورت 24/الألعاب المختلفةنادي الجوف لذوي الإعاقة يحقق بطولة غرب آسيا للأندية لكرة السلةسجل نادي الجوف لذوي الإعاقة حضورًا رياضيًا لافتًا في البطولة19 يوليو 2026 15:55آخر تحديث : 19 يوليو 2026 15:56تتويج نادي الجوف لذوي الإعاقة بطولة غرب آسيا للأندية لكرة السلةأأسكاكا :أخبار 24نادي الجوف لذوي الاعاقةكرة السلة على الكراسي المتحركةالتعليقاتأأخبار ذات صلةشباب أخضر اليد يضمنون التأهل إلى ربع نهائي البطولة الآسيويةالقادسية يختتم موسم التنس بـ20 ميدالية للرجال والسيداتالمصارع الأولمبي "بن أسكرين" يعتزل المصارعةاتحاد الرياضة للجميع يستعرض تجربة المملكة أمام منتدى الأمم المتحدة