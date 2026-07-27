نادي الوحدة يحقق 3 ميداليات في بطولة المملكة للسباحة

سبورت 24/الألعاب المختلفةنادي الوحدة يحقق 3 ميداليات في بطولة المملكة للسباحةمحمود الشيخ والليث الحياني يحققان ميداليات لنادي الوحدة في السباحة28 يوليو 2026 00:28آخر تحديث : 28 يوليو 2026 00:28منافسات بطولة المملكة للسباحةأأمكة المكرمة:أخبار 24حمامات السباحةنادي الوحدة السعوديالاتحاد السعودي للسباحةوزارة الرياضةالتعليقاتأأخبار ذات صلةشباب أخضر اليد يحصدون برونزية آسياالاتحاد السعودي للهجن يطور ميدان الطائفوزارة الرياضة تشارك في النسخة العاشرة من برنامج "مسك الانطلاق"وزير الرياضة يهنئ "العميري" بعد إنجازه التاريخي في "المبارزة"