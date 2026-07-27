سبورت 24
سبورت 24

نادي الوحدة يحقق 3 ميداليات في بطولة المملكة للسباحة

محمود الشيخ والليث الحياني يحققان ميداليات لنادي الوحدة في السباحة

آخر تحديث : 28 يوليو 2026 00:28
نادي الوحدة يحقق 3 ميداليات في بطولة المملكة للسباحة
منافسات بطولة المملكة للسباحة

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