سبورت 24
سبورت 24

نادي Team Falcons السعودي يتصدر الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

إنجاز تاريخي.. Craime يصبح أصغر بطل في تاريخ ستريت فايتر

آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 14:13
نادي Team Falcons السعودي يتصدر الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026
نادي Team Falcons يحرز لقب بطولة ستريت فايتر

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