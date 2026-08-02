نادي Team Falcons السعودي يتصدر الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

سبورت 24/الألعاب المختلفةنادي Team Falcons السعودي يتصدر الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026إنجاز تاريخي.. Craime يصبح أصغر بطل في تاريخ ستريت فايتر2 أغسطس 2026 14:13آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 14:13نادي Team Falcons يحرز لقب بطولة ستريت فايترأأباريس:أخبار 24كأس العالم لـلرياضات الإلكترونيةالرياضات الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام منافسات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الخيل بالطائفميدان الهجن بنجران يعلن نتائج سباق سن "اللقايا فما فوق"نائب أمير منطقة الجوف يدشّن بطولة الرياضات المجتمعية بالمنطقةنتائج قرعة كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا