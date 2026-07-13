100 Thieves يتوج بطلًا لـ"فالورانت" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

سبورت 24/الألعاب المختلفة100 Thieves يتوج بطلًا لـ"فالورانت" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية100 Thieves يتوج بلقب فالورانت بعد مباراة مثيرة13 يوليو 2026 03:57آخر تحديث : 13 يوليو 2026 03:57100 Thieves يُتوج بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في لعبة فالورانتأأباريس:أخبار 24كأس العالم لـلرياضات الإلكترونيةالرياضات الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسينر يتغلب على زفيريف ويحتفظ بلقب بطولة ويمبلدونبـ28 لاعبًا.. أخضر الجوجيتسو يشارك في بطولة آسيا بكازاخستانتجارب جماهيرية مشوقة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026ملادينوفيتش وقوه يحصدان لقب زوجي السيدات في ويمبلدون