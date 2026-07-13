سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

100 Thieves يتوج بطلًا لـ"فالورانت" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

100 Thieves يتوج بلقب فالورانت بعد مباراة مثيرة

آخر تحديث : 13 يوليو 2026 03:57
100 Thieves يتوج بطلًا لـ"فالورانت" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية
100 Thieves يُتوج بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في لعبة فالورانت

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