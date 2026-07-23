بطولة "موتور مانيا تحدي الحلبة" تعود بروزنامة موسعة

سبورت 24/السياراتبطولة "موتور مانيا تحدي الحلبة" تعود بروزنامة موسعةموتور مانيا.. سباقات جديدة تعزز رياضة المحركات23 يوليو 2026 20:04آخر تحديث : 23 يوليو 2026 20:04بطولة موتور مانيا تحدي الحلبة"أأجدةف:أخبار 24بطولة ارامكو السعودية للفورمولا 4الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 تعود بأكبر مواسمها منذ انطلاقهاجائزة بلجيكا الكبرى.. أنتونيلي يحصد سباقه السادسراسل ينسحب من سباق جائزة بلجيكا لفورمولا 1عقبة المحمدية تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة صعود الهضبة