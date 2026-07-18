عقبة المحمدية تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة صعود الهضبة

سبورت 24/السياراتعقبة المحمدية تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة صعود الهضبةحصاد جولة صعود الهضبة: نجاح باهر ومنافسات قوية في الطائف19 يوليو 2026 00:47آخر تحديث : 19 يوليو 2026 00:47بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2026أأالطائف:أخبار 24الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريةبطولة السعودية تويوتاالتعليقاتأأخبار ذات صلةسباق بلجيكا.. أنتونيلي الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة فرستابن الأسرع في التجارب الحرة بسباق بلجيكا الكبرى لفورمولا 1الهند تتحرك لإعادة سباقات فورمولا 1 إلى البلادفورمولا 1.. بياستري يؤكد بقاءه مع ماكلارين