أونانا يغيب عن أستون فيلا 9 أشهر بعد تدخل جراحي

سبورت 24/الكرة الأوروبيةأونانا يغيب عن أستون فيلا 9 أشهر بعد تدخل جراحيأونانا يغيب عن أستون فيلا بعد إصابة مونديالية21 يوليو 2026 16:23آخر تحديث : 21 يوليو 2026 16:23إصابة البلجيكي أمادو أونانا لاعب أستون فيلاأأبرمنغهام:أخبار 24أستون فيلاأمادو أونانامنتخب بلجيكاالدوري الإنجليزيكأس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةأليكس فيرغوسون يشيد بخصمه السابق الراحل كيفن كيغانتوتنهام يتعاقد مع المدافعة سومبات قادمة من ليونغولر ينتظم في تدريبات ريال مدريد استعدادًا للموسم الجديدوفاة نجم ليفربول السابق كيفن كيجان عن 75 عامًا