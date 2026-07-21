سبورت 24
سبورت 24

أونانا يغيب عن أستون فيلا 9 أشهر بعد تدخل جراحي

أونانا يغيب عن أستون فيلا بعد إصابة مونديالية

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 16:23
أونانا يغيب عن أستون فيلا 9 أشهر بعد تدخل جراحي
إصابة البلجيكي أمادو أونانا لاعب أستون فيلا

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