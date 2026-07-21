رئيس رابطة الدوري الإسباني يتهم فيفا بـ"تدمير صناعة كرة القدم"

سبورت 24/الكرة الأوروبيةرئيس رابطة الدوري الإسباني يتهم فيفا بـ"تدمير صناعة كرة القدم"تيباس يحذر من تداعيات إقامة كأس عالم بـ64 منتخبًا21 يوليو 2026 17:32آخر تحديث : 21 يوليو 2026 17:32رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباسأأمدريد:أخبار 24الفيفاخافيير تيباسرابطة الدوري الإسبانيالاتحاد الدولي لكرة القدمالتعليقاتأأخبار ذات صلةأونانا يغيب عن أستون فيلا 9 أشهر بعد تدخل جراحيأليكس فيرغوسون يشيد بخصمه السابق الراحل كيفن كيغانتوتنهام يتعاقد مع المدافعة سومبات قادمة من ليونغولر ينتظم في تدريبات ريال مدريد استعدادًا للموسم الجديد