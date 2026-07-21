سبورت 24
سبورت 24

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتهم فيفا بـ"تدمير صناعة كرة القدم"

تيباس يحذر من تداعيات إقامة كأس عالم بـ64 منتخبًا

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 17:32
رئيس رابطة الدوري الإسباني يتهم فيفا بـ"تدمير صناعة كرة القدم"
رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس

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