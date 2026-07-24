سبورت 24
سبورت 24

مارك فان بوميل مدربًا لمنتخب بلجيكا

خطط جديدة للمنتخب البلجيكي في كأس أوروبا 2028

آخر تحديث : 24 يوليو 2026 16:44
مارك فان بوميل مدربًا لمنتخب بلجيكا
تعيين الهولندي مارك فان بوميل مدربًا لمنتخب بلجيكا

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