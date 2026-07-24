سبورت 24/الكرة الأوروبيةمارك فان بوميل مدربًا لمنتخب بلجيكاخطط جديدة للمنتخب البلجيكي في كأس أوروبا 202824 يوليو 2026 16:44آخر تحديث : 24 يوليو 2026 16:44تعيين الهولندي مارك فان بوميل مدربًا لمنتخب بلجيكا أأبروكسل:أخبار 24الاتحاد البلجيكي لكرة القدممارك فان بوملمنتخب بلجيكارودي غارسياالتعليقاتأأخبار ذات صلةنيوكاسل يتعاقد مع الفرنسي ألادجي بامبا حتى 2031مدرب إسبانيا ينتقد تصرفات لاعبي الأرجنتين بعد نهائي الموندياليورغن كلوب مدربًا جديدًا لمنتخب ألمانيامالديني: فاوضنا أنشيلوتي وجوارديولا لتدريب إيطاليا