سبورت 24
سبورت 24

مانشيني يعود لتدريب إيطاليا ورانييري مديرًا فنيًا للاتحاد المحلي

إيطاليا تعين مانشيني مدربًا.. العودة للبطولات بعد خيبة الأمل

آخر تحديث : 28 يوليو 2026 16:54
مانشيني يعود لتدريب إيطاليا ورانييري مديرًا فنيًا للاتحاد المحلي
روبرتو مانشيني يعود لتدريب إيطاليا

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