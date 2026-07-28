مانشيني يعود لتدريب إيطاليا ورانييري مديرًا فنيًا للاتحاد المحلي

سبورت 24/الكرة الأوروبيةمانشيني يعود لتدريب إيطاليا ورانييري مديرًا فنيًا للاتحاد المحليإيطاليا تعين مانشيني مدربًا.. العودة للبطولات بعد خيبة الأمل28 يوليو 2026 15:00آخر تحديث : 28 يوليو 2026 16:54روبرتو مانشيني يعود لتدريب إيطالياأأروما:أخبار 24المنتخب الإيطاليالاتحاد الإيطالي لكرة القدمروبرتو مانشينيالتعليقاتأأخبار ذات صلةرودري لاعب السيتي يخضع لعملية جراحية في الظهرزين الدين زيدان مدربًا جديدًا لمنتخب فرنسامبابي لجماهير فرنسا: الألم سيبقى.. وسنعود أقوىليدز يونايتد يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم جيمس ترافورد