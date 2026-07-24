سبورت 24
سبورت 24

مدرب إسبانيا ينتقد تصرفات لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال

لويس دي لا فوينتي: سلوك لاعبي الأرجنتين غير مقبول

آخر تحديث : 24 يوليو 2026 13:37
مدرب إسبانيا ينتقد تصرفات لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال
لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا

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