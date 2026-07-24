مدرب إسبانيا ينتقد تصرفات لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال

سبورت 24/الكرة الأوروبيةمدرب إسبانيا ينتقد تصرفات لاعبي الأرجنتين بعد نهائي الموندياللويس دي لا فوينتي: سلوك لاعبي الأرجنتين غير مقبول24 يوليو 2026 13:37آخر تحديث : 24 يوليو 2026 13:37لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانياأأمدريد:أخبار 24منتخب الأرجنتيننهائي كاس العالم 2026منتخب إسبانياكاس العالم 2026لويس دي لا فوينتيالتعليقاتأأخبار ذات صلةيورغن كلوب مدربًا جديدًا لمنتخب ألمانيامالديني: فاوضنا أنشيلوتي وجوارديولا لتدريب إيطاليادي يونغ يغيب لعدة أسابيع عن برشلونة للإصابةرودري يتصدر قائمة صفقات مورينيو في ريال مدريد