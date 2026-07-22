مدرب ساوثهامبتون إيكرت يواجه اتهامات بسبب فضيحة التجسس

سبورت 24/الكرة الأوروبيةمدرب ساوثهامبتون إيكرت يواجه اتهامات بسبب فضيحة التجسسبعد اعتراف المدرب بالتجسس على تدريب منافسه ميدلزبره22 يوليو 2026 16:27آخر تحديث : 22 يوليو 2026 16:27 المدرب الألماني لساوثهامبتون توندا إيكرتأألندن :أخبار 24ساوثهامبتونالاتحاد الانجليزي لكرة القدمالتعليقاتأأخبار ذات صلةفان بومل يقترب من تدريب منتخب بلجيكا خلفًا لغارسيافودين يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2030إبسويتش تاون يتعاقد مع المغربي ديوب قادمًا من فولهامرئيس الاتحاد الإيطالي يؤكد التواصل مع غوارديولا لتدريب المنتخب