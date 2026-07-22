سبورت 24
سبورت 24

مدرب ساوثهامبتون إيكرت يواجه اتهامات بسبب فضيحة التجسس

بعد اعتراف المدرب بالتجسس على تدريب منافسه ميدلزبره

آخر تحديث : 22 يوليو 2026 16:27
مدرب ساوثهامبتون إيكرت يواجه اتهامات بسبب فضيحة التجسس
المدرب الألماني لساوثهامبتون توندا إيكرت

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