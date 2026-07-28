أبها يتعاقد مع الفرنسي لورينتز روزييه في صفقة انتقال حر

سبورت 24/الكرة السعوديةأبها يتعاقد مع الفرنسي لورينتز روزييه في صفقة انتقال حرلاعب وسط الحزم السابق يدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد29 يوليو 2026 00:56آخر تحديث : 29 يوليو 2026 00:56نادي أبها يتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي لورينتز روزييهأأالرياض:أخبار 24نادي ابها السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةأيمن يحيى يلتحق بمعسكر النصر في البرتغالالزلفي يختبر جاهزيته أمام القادسية الكويتي في معسكر تركيااستقبال الأبطال.. جماهير القادسية تستقبل كينيونيس أول هداف بمونديال 2026بعد معسكر إسبانيا.. القادسية يواصل برنامجه الإعدادي في الخُبر