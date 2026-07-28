سبورت 24
سبورت 24

أبها يتعاقد مع الفرنسي لورينتز روزييه في صفقة انتقال حر

لاعب وسط الحزم السابق يدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد

آخر تحديث : 29 يوليو 2026 00:56
أبها يتعاقد مع الفرنسي لورينتز روزييه في صفقة انتقال حر
نادي أبها يتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي لورينتز روزييه
أأ
الرياض:أخبار 24
نادي ابها السعودي

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