سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

أخضر الناشئات يشارك للمرة الثانية في تصفيات كأس آسيا 2027

يقع في مجموعة تضم إندونيسيا والبحرين وسنغافورة

آخر تحديث : 16 يوليو 2026 21:29
أخضر الناشئات يشارك للمرة الثانية في تصفيات كأس آسيا 2027
المنتخب السعودي للناشئات

أخبار ذات صلة