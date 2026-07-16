أخضر الناشئات يشارك للمرة الثانية في تصفيات كأس آسيا 2027

سبورت 24/الكرة السعوديةأخضر الناشئات يشارك للمرة الثانية في تصفيات كأس آسيا 2027يقع في مجموعة تضم إندونيسيا والبحرين وسنغافورة16 يوليو 2026 21:29آخر تحديث : 16 يوليو 2026 21:29المنتخب السعودي للناشئات أأكوالالمبور:أخبار 24كرة القدم النسائيةكاس اسيا 2027المنتخب السعودي للناشئاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنجمة يتعاقد مع البرتغالي جورجي مندوساالأنوار يتعاقد مع المهاجم البرازيلي برونو لويز كمار أشار "سبورت 24" .. التعاون يتعاقد مع عبدالرحمن هندي حتى 2029لجنة الانتخابات تعلن البرنامج الزمني لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم