سبورت 24
سبورت 24

إنشاء غرفة تحكيم مختصة بمنازعات انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

بقرار صادر عن مركز التحكيم الرياضي

آخر تحديث : 27 يوليو 2026 19:07
إنشاء غرفة تحكيم مختصة بمنازعات انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم
الاتحاد السعودي لكرة القدم

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