إنشاء غرفة تحكيم مختصة بمنازعات انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

سبورت 24/الكرة السعوديةإنشاء غرفة تحكيم مختصة بمنازعات انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدمبقرار صادر عن مركز التحكيم الرياضي27 يوليو 2026 19:07آخر تحديث : 27 يوليو 2026 19:07الاتحاد السعودي لكرة القدم أأالرياض:أخبار 24انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدمالاتحاد السعودي لكرة القدممركز التحكيم الرياضيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدرعية يواجه الريان القطري والعين الإماراتي في أليكانتي الإسبانيةالشباب يعزز استقراره الإداري بالحصول على شهادة الكفاءة الماليةاستاد الملك فهد يقترب من ثوبه الجديد.. المقاعد الخضراء تزين المدرجاتكنو في حوار هلالي طريف: لاجامي عنيد