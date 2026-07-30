سبورت 24
سبورت 24

إيدي هاو يغادر تدريب نيوكاسل.. ويايسله أبرز المرشحين لخلافته

تقارير بريطانية: المدرب الإنجليزي يرحل بعد خمس سنوات بشكل مفاجئ

آخر تحديث : 30 يوليو 2026 13:08
إيدي هاو يغادر تدريب نيوكاسل.. ويايسله أبرز المرشحين لخلافته
إيدي هاو

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