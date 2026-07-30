إيدي هاو يغادر تدريب نيوكاسل.. ويايسله أبرز المرشحين لخلافته

سبورت 24/الكرة السعوديةإيدي هاو يغادر تدريب نيوكاسل.. ويايسله أبرز المرشحين لخلافتهتقارير بريطانية: المدرب الإنجليزي يرحل بعد خمس سنوات بشكل مفاجئ30 يوليو 2026 13:08آخر تحديث : 30 يوليو 2026 13:08إيدي هاوأأالرياض:أخبار 24الدوري الانجليزي الممتازنادي الاهلي السعوديماتياس يايسلهنيوكاسل يونايتدنادي نيوكاسلالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصمصادر "سبورت 24".. نيوم يقترب من حسم صفقة الأردني مهند أبو طهالسعودية تستضيف نهائيات أبطال آسيا للنخبة لمدة 3 سنوات"العمري" يلتحق بمعسكر النصر في البرتغالرسميًا.. الوحدة يتعاقد مع المدرب سلافتشي فوينيسكي