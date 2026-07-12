سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

اتفاقية تعاون بين اللجنة المنظمة لكأس آسيا وجامعة الملك عبد العزيز

في مجالات البحث والابتكار لدعم استضافة البطولات الرياضية

آخر تحديث : 12 يوليو 2026 17:15
جانب من مراسم توقيع اتفاقية التعاون
جانب من مراسم توقيع اتفاقية التعاون
أأ
مكة المكرمة :أخبار 24
جامعة الملك عبدالعزيزكاس اسيا 2027 السعودية

التعليقات

أخبار ذات صلة