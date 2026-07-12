اتفاقية تعاون بين اللجنة المنظمة لكأس آسيا وجامعة الملك عبد العزيز

سبورت 24/الكرة السعوديةاتفاقية تعاون بين اللجنة المنظمة لكأس آسيا وجامعة الملك عبد العزيزفي مجالات البحث والابتكار لدعم استضافة البطولات الرياضية12 يوليو 2026 16:36آخر تحديث : 12 يوليو 2026 17:15جانب من مراسم توقيع اتفاقية التعاون أأمكة المكرمة :أخبار 24جامعة الملك عبدالعزيزكاس اسيا 2027 السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرزيزاء بعد استقالته: تشرفت بخدمة القادسية3 وديات تجهز الخلود في معسكر إسبانيارسميًا.. القادسية يعلن استقالة بدر الرزيزاءالنصر يصل أبها لبدء المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد