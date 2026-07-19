اختتام فعالية "عيشوا المونديال" بجدة بأكثر من 100 ألف زائر

سبورت 24/الكرة السعوديةاختتام فعالية "عيشوا المونديال" بجدة بأكثر من 100 ألف زائر"عيشوا المونديال".. تجربة جماهيرية استثنائية19 يوليو 2026 23:53آخر تحديث : 19 يوليو 2026 23:53اختتام فعالية "عيشوا المونديال"أأجدة:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةداوود المقرن يكشف عن قائمته في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدمالأهلي يتعادل مع ريو آفي البرتغالي استعدادًا للموسم الجديدالهلال يهزم شتورم غراتس النمساوي وديًالجنة كأس آسيا السعودية 2027 تنال الجائزة الذهبية في السلامة المهنية