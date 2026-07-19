سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

اختتام فعالية "عيشوا المونديال" بجدة بأكثر من 100 ألف زائر

"عيشوا المونديال".. تجربة جماهيرية استثنائية

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 23:53
اختتام فعالية "عيشوا المونديال" بجدة بأكثر من 100 ألف زائر
اختتام فعالية "عيشوا المونديال"

أخبار ذات صلة