الأندية السعودية تحصد أكثر من 35 مليون ريال من مونديال 2026

سبورت 24/الكرة السعوديةالأندية السعودية تحصد أكثر من 35 مليون ريال من مونديال 2026دوري روشن يبرز عالميًا من مشاركة لاعبيه في المونديال16 يوليو 2026 14:22آخر تحديث : 16 يوليو 2026 14:28إيفان توني من مباراة إنجلترا والأرجنتينأأالرياض:أخبار 24نادي الهلالالنادي الأهلي السعوديدوري روشنكاس العالم 2026نادي النصر السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدرعية يقترب من ضم السنغالي ألفا توريه كاسادو يقترب من مغادرة برشلونة.. وروشن ضمن وجهاته المفضلةنتائج قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًانيوم يعلن جدول مبارياته الودية في معسكر إسبانيا