سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

الأندية السعودية تحصد أكثر من 35 مليون ريال من مونديال 2026

دوري روشن يبرز عالميًا من مشاركة لاعبيه في المونديال

آخر تحديث : 16 يوليو 2026 14:28
الأندية السعودية تحصد أكثر من 35 مليون ريال من مونديال 2026
إيفان توني من مباراة إنجلترا والأرجنتين

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