الأهلي يتصدر التصنيف الأول قبل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

سبورت 24/الكرة السعوديةالأهلي يتصدر التصنيف الأول قبل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبةتصنيفات الأندية.. الأهلي والعين والسد في المقدمة قبل القرعة الآسيوية21 يوليو 2026 13:31آخر تحديث : 21 يوليو 2026 13:31الأهلي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبةأأجدة:أخبار 24النادي الأهلي السعودينادي النصر السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةقرعة دوري أبطال آسيا للنخبةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاتحاد الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبةمصادر لـ«سبورت 24»: نيوم يقترب من مالانغ سار الصرنوخ يتعهد لجماهير الهلال ببداية قوية مع الزعيمالقادسية يعيّن جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأول