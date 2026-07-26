سبورت 24
سبورت 24

الأهلي يختتم ودياته الأوروبية بمواجهة فولهام

تعد المواجهة أمام الفريق الإنجليزي اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق

آخر تحديث : 26 يوليو 2026 20:52
الأهلي يختتم ودياته الأوروبية بمواجهة فولهام
جانب من تدريبات الأهلي خلال معسكره في البرتغال
أأ
لشبونة :أخبار 24
النادي الاهلي السعودي

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