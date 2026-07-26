الأهلي يختتم ودياته الأوروبية بمواجهة فولهام

سبورت 24/الكرة السعوديةالأهلي يختتم ودياته الأوروبية بمواجهة فولهامتعد المواجهة أمام الفريق الإنجليزي اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق26 يوليو 2026 20:43آخر تحديث : 26 يوليو 2026 20:52جانب من تدريبات الأهلي خلال معسكره في البرتغال أألشبونة :أخبار 24النادي الاهلي السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةسفير المملكة في هولندا يزور بعثة نادي الخليجالدرعية ينتقل لإسبانيا بعد نهاية المرحلة السويديةيدفاي: الشباب يمتلك تاريخًا كبيرًا.. وأتطلع لكتابة فصل جديد معهالتعاون يجدد الثقة في جهاد الحسين لقيادة فريق تحت 21 عامًا