الأهلي يخسر وديًا أمام فيتوريا في معسكر البرتغال

سبورت 24/الكرة السعوديةالأهلي يخسر وديًا أمام فيتوريا في معسكر البرتغالالأهلي يستعد لمواجهة بورتيمونينسي بعد خسارته من فيتوريا24 يوليو 2026 14:42آخر تحديث : 24 يوليو 2026 14:42الأهلي يخسر وديًا أمام فيتوريا غيماريشأأجدة:أخبار 24النادي الأهلي السعوديدوري روشنالتعليقاتأأخبار ذات صلةبعد مفاوضات الاتحاد.. موقف الأهلي المصري من رحيل عاشورإصابة أبو الشامات ومشاركة مسعود في ودية الأهلي ضد فيتوريارابطة المحترفين توضح أسس إعداد جدول دوري روشن للموسم الجديدنايف مسعود: فخور بالانضمام إلى الأهلي.. وسأقاتل لإسعاد الجماهير