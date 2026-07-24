سبورت 24
سبورت 24

الأهلي يخسر وديًا أمام فيتوريا في معسكر البرتغال

الأهلي يستعد لمواجهة بورتيمونينسي بعد خسارته من فيتوريا

آخر تحديث : 24 يوليو 2026 14:42
الأهلي يخسر وديًا أمام فيتوريا في معسكر البرتغال
الأهلي يخسر وديًا أمام فيتوريا غيماريش
أأ
جدة:أخبار 24
النادي الأهلي السعوديدوري روشن

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