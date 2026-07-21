الاتحاد الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبة

سبورت 24/الكرة السعوديةالاتحاد الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبةتعديل توقيت مباراة الاتحاد والجزيرة21 يوليو 2026 14:04آخر تحديث : 21 يوليو 2026 14:04تأجيل انطلاق مباراة الاتحاد والجزيرة الإماراتيأأجدة:أخبار 24نادي الجزيرة الاماراتينادي الاتحادي السعوديدوري أبطال آسيا للنخبةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمصادر لـ«سبورت 24»: نيوم يقترب من مالانغ سار الأهلي يتصدر التصنيف الأول قبل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبةالصرنوخ يتعهد لجماهير الهلال ببداية قوية مع الزعيمالقادسية يعيّن جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأول