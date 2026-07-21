سبورت 24
سبورت 24

الاتحاد الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبة

تعديل توقيت مباراة الاتحاد والجزيرة

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 14:04
الاتحاد الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبة
تأجيل انطلاق مباراة الاتحاد والجزيرة الإماراتي

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