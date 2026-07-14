الاتحاد السعودي لكرة القدم يستحدث مسابقات تحت 5 و7 و9 أعوام

سبورت 24/الكرة السعوديةالاتحاد السعودي لكرة القدم يستحدث مسابقات تحت 5 و7 و9 أعواممسابقات جديدة لفئات الأطفال في الكرة السعودية14 يوليو 2026 20:01آخر تحديث : 14 يوليو 2026 20:20الاتحاد السعودي لكرة القدمأأالرياض:أخبار 24مسابقات الفئات السنيةالاتحاد السعودي لكرة القدمالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدرعية يفتح باب المفاوضات مع الجزائري عادل بولبينة الصفا يغلق إحدى قضايا "فيفا" ويوفر 400 ألف ريال ويرفع منع التسجيلالمغرب الفاسي يتقدم بعرض رسمي لضم يوسف النصيريتمهيدًا لانتقاله إلى الوحدة.. مورالها يغادر إيطاليا نحو جدة