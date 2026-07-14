سبورت 24FIFA World Cup 26
سبورت 24FIFA World Cup 26

الاتحاد يعلن ثالث ودياته في معسكر إسبانيا

يفتتح الاتحاد مبارياته الودية أمام أورلاندو بايرتس

آخر تحديث : 15 يوليو 2026 02:00
الاتحاد يعلن ثالث ودياته في معسكر إسبانيا
تدريبات الاتحاد استعدادا للموسم الجديد
أأ
جدة:أخبار 24
نادي الاتحاد السعوديريال مايوركا

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