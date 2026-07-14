الاتحاد يعلن ثالث ودياته في معسكر إسبانيا

سبورت 24/الكرة السعوديةالاتحاد يعلن ثالث ودياته في معسكر إسبانيايفتتح الاتحاد مبارياته الودية أمام أورلاندو بايرتس15 يوليو 2026 01:55آخر تحديث : 15 يوليو 2026 02:00تدريبات الاتحاد استعدادا للموسم الجديدأأجدة:أخبار 24نادي الاتحاد السعوديريال مايوركاالتعليقاتأأخبار ذات صلةرسميًا.. الفيصلي يحسم بقاء عبدالله المقرن بعقد لموسمينالدرعية يفتح باب المفاوضات مع الجزائري عادل بولبينة الاتحاد السعودي لكرة القدم يستحدث مسابقات تحت 5 و7 و9 أعوامالصفا يغلق إحدى قضايا "فيفا" ويوفر 400 ألف ريال ويرفع منع التسجيل