سبورت 24
سبورت 24

الاتحاد يقترب من حسم صفقة بيدرو على حساب الدرعية

غونسالفيس يقترب من الانتقال للاتحاد

آخر تحديث : 26 يوليو 2026 15:58
الاتحاد يقترب من حسم صفقة بيدرو على حساب الدرعية
الاتحاد يقترب من ضم البرتغالي بيدرو غونسالفيس

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