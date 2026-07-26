الاتحاد يقترب من حسم صفقة بيدرو على حساب الدرعية

سبورت 24/الكرة السعوديةالاتحاد يقترب من حسم صفقة بيدرو على حساب الدرعيةغونسالفيس يقترب من الانتقال للاتحاد26 يوليو 2026 15:58آخر تحديث : 26 يوليو 2026 15:58الاتحاد يقترب من ضم البرتغالي بيدرو غونسالفيسأأجدة:أخبار 24نادي الدرعية السعوديسبورتنغ لشبونةنادي الاتحاد السعوديدوري روشنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاتفاق معلقًا على الكفاءة المالية وبث الوديات: التفاصيل قريبًاحقيقة مفاوضات بشكتاش التركي مع الهلال لضم نونيزتغريدة الأمير فيصل بن تركي تثير تساؤلات جماهير النصرالقادسية يخسر وديًا أمام ليفانتي في معسكر إسبانيا