سبورت 24
سبورت 24

الحمدان وحيدر ينضمان إلى معسكر النصر في لشبونة

الحمدان: نسعى إلى إسعاد جماهير النصر في الموسم الجديد

آخر تحديث : 25 يوليو 2026 21:48
الحمدان وحيدر ينضمان إلى معسكر النصر في لشبونة
جانب من وصول عبدالله الحمدان لمعسكر النصر
أأ
لشبونة :أخبار 24
نادي النصر السعوديعبدالله الحمدان

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