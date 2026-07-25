الحمدان وحيدر ينضمان إلى معسكر النصر في لشبونة

سبورت 24/الكرة السعوديةالحمدان وحيدر ينضمان إلى معسكر النصر في لشبونةالحمدان: نسعى إلى إسعاد جماهير النصر في الموسم الجديد25 يوليو 2026 21:48آخر تحديث : 25 يوليو 2026 21:48جانب من وصول عبدالله الحمدان لمعسكر النصر أألشبونة :أخبار 24نادي النصر السعوديعبدالله الحمدانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأخدود يخسر أمام الجونة برباعية في ثاني تجاربه الودية بمعسكر الإسماعيليةكما أشار "سبورت 24".. أحمد حجازي يعلن اعتزاله كرة القدمحامد الغامدي يطمئن جماهير الاتحاد: سأعود أقوىالاتحاد يكشف عن الحالة الطبية للغائبين عن ودية بالماس