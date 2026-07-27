سبورت 24/الكرة السعودية الخلود يستعير الحارس الشنقيطي لمدة موسم من الاتحاد الشنقيطي يلتحق بمعسكر الخلود الإعدادي في إسبانيا خلال ساعات 27 يوليو 2026 14:16آخر تحديث : 27 يوليو 2026 14:19جانب من توقيع حامد الشنقيطي على عقود الانضمام للخلود أأالرس :أخبار 24نادي الخلود السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمصري أمين عمر حكمًا لمباراة "الأهلي وأوكلاند سيتي"خاصمصادر "سبورت 24": نيوم ينافس الاتحاد على ضم مختار عليخاصمصادر سبورت 24: الاتحاد يقترب من حسم صفقة فارس عابدي"الرياضة" تكلف مجلس إدارة مؤقتًا لنادي الطائي