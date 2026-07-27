سبورت 24
سبورت 24

الخلود يستعير الحارس الشنقيطي لمدة موسم من الاتحاد

الشنقيطي يلتحق بمعسكر الخلود الإعدادي في إسبانيا خلال ساعات

آخر تحديث : 27 يوليو 2026 14:19
الخلود يستعير الحارس الشنقيطي لمدة موسم من الاتحاد
جانب من توقيع حامد الشنقيطي على عقود الانضمام للخلود
أأ
الرس :أخبار 24
نادي الخلود السعودي

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