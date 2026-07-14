الدرعية يفتح باب المفاوضات مع الجزائري عادل بولبينة

سبورت 24/الكرة السعوديةالدرعية يفتح باب المفاوضات مع الجزائري عادل بولبينة بولبينة قد يكون تعزيزًا هجوميًا للدرعية في روشن14 يوليو 2026 20:05آخر تحديث : 14 يوليو 2026 20:27عادل بولبينة يقترب من الانتقال إلى الدرعيةأأالرياض:أخبار 24عادل بولبينةنادي الدرعية السعوديدوري روشننادي الدحيل القطريالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاتحاد السعودي لكرة القدم يستحدث مسابقات تحت 5 و7 و9 أعوامالصفا يغلق إحدى قضايا "فيفا" ويوفر 400 ألف ريال ويرفع منع التسجيلالمغرب الفاسي يتقدم بعرض رسمي لضم يوسف النصيريتمهيدًا لانتقاله إلى الوحدة.. مورالها يغادر إيطاليا نحو جدة