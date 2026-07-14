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سبورت 24FIFA World Cup 26

الدرعية يفتح باب المفاوضات مع الجزائري عادل بولبينة

بولبينة قد يكون تعزيزًا هجوميًا للدرعية في روشن

آخر تحديث : 14 يوليو 2026 20:27
الدرعية يفتح باب المفاوضات مع الجزائري عادل بولبينة
عادل بولبينة يقترب من الانتقال إلى الدرعية

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