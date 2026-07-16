الدرعية يقترب من ضم السنغالي ألفا توريه

سبورت 24/الكرة السعوديةالدرعية يقترب من ضم السنغالي ألفا توريه تسابق بين الدرعية ووست هام على ضم ألفا توريه الشاب16 يوليو 2026 14:39آخر تحديث : 16 يوليو 2026 14:39 ألفا توريه يقترب من الدرعيةأأالرياض:أخبار 24وست هام يونايتدنادي ميتز الفرنسينادي الدرعية السعوديدوري روشنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأندية السعودية تحصد أكثر من 35 مليون ريال من مونديال 2026كاسادو يقترب من مغادرة برشلونة.. وروشن ضمن وجهاته المفضلةنتائج قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًانيوم يعلن جدول مبارياته الودية في معسكر إسبانيا