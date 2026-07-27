الرياض يتعادل مع الغرافة القطري وديًا في معسكر النمسا

سبورت 24/الكرة السعوديةالرياض يتعادل مع الغرافة القطري وديًا في معسكر النمسانادي الرياض يواصل استعداداته بنجاح بالتعادل مع الغرافة القطري27 يوليو 2026 20:52آخر تحديث : 27 يوليو 2026 20:52مباراة الرياض والغرافة القطري الوديةأأالرياض:أخبار 24نادي الغرافة القطريدوري روشننادي الرياض السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنصر يستهدف التعاقد مع نيني من فناربخشهرابطة روشن تؤجل تطبيق أحكام مادة القائمة الإضافية للاعبين الشبابالدرعية يواجه الريان القطري والعين الإماراتي في أليكانتي الإسبانيةالشباب يعزز استقراره الإداري بالحصول على شهادة الكفاءة المالية