سبورت 24
سبورت 24

الرياض يتعادل مع الغرافة القطري وديًا في معسكر النمسا

نادي الرياض يواصل استعداداته بنجاح بالتعادل مع الغرافة القطري

آخر تحديث : 27 يوليو 2026 20:52
الرياض يتعادل مع الغرافة القطري وديًا في معسكر النمسا
مباراة الرياض والغرافة القطري الودية

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