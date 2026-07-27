سبورت 24
سبورت 24

الشباب يعزز استقراره الإداري بالحصول على شهادة الكفاءة المالية

شهادة الكفاءة المالية تدعم استراتيجيات نادي الشباب

آخر تحديث : 27 يوليو 2026 20:20
الشباب يعزز استقراره الإداري بالحصول على شهادة الكفاءة المالية
جانب من مباراة الشباب والنصر الإماراتي الودية
أأ
الرياض:أخبار 24
دوري روشننادي الشباب السعودي

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