الشباب يعزز استقراره الإداري بالحصول على شهادة الكفاءة المالية

سبورت 24/الكرة السعوديةالشباب يعزز استقراره الإداري بالحصول على شهادة الكفاءة الماليةشهادة الكفاءة المالية تدعم استراتيجيات نادي الشباب27 يوليو 2026 20:20آخر تحديث : 27 يوليو 2026 20:20جانب من مباراة الشباب والنصر الإماراتي الوديةأأالرياض:أخبار 24دوري روشننادي الشباب السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدرعية يواجه الريان القطري والعين الإماراتي في أليكانتي الإسبانيةاستاد الملك فهد يقترب من ثوبه الجديد.. المقاعد الخضراء تزين المدرجاتكنو في حوار هلالي طريف: لاجامي عنيدالهلال يطلق التذاكر الموسمية لموسم (2026/ 2027)