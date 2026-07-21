سبورت 24
سبورت 24

الصرنوخ يتعهد لجماهير الهلال ببداية قوية مع الزعيم

انطلاقة جديدة للصرنوخ مع الهلال

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 13:24
الصرنوخ يتعهد لجماهير الهلال ببداية قوية مع الزعيم
محمد الصرنوخ اللاعب الجديد في نادي الهلال

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