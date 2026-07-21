الصرنوخ يتعهد لجماهير الهلال ببداية قوية مع الزعيم

سبورت 24/الكرة السعوديةالصرنوخ يتعهد لجماهير الهلال ببداية قوية مع الزعيمانطلاقة جديدة للصرنوخ مع الهلال21 يوليو 2026 13:24آخر تحديث : 21 يوليو 2026 13:24محمد الصرنوخ اللاعب الجديد في نادي الهلالأأالرياض:أخبار 24محمد الصرنوخنادي الهلالنادي الفتح السعوديدوري روشنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاتحاد الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبةمصادر لـ«سبورت 24»: نيوم يقترب من مالانغ سار الأهلي يتصدر التصنيف الأول قبل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبةالقادسية يعيّن جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأول