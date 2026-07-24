الفيصلي يتعاقد مع البرازيلي أندريه جورتو

سبورت 24/الكرة السعوديةالفيصلي يتعاقد مع البرازيلي أندريه جورتوالفيصلي يستقطب جيروتو لتعزيز صفوفه قبل العودة لروشن24 يوليو 2026 15:35آخر تحديث : 24 يوليو 2026 15:35الفيصلي يعلن تعاقده مع المدافع أندريه جيروتوأأالرياض:أخبار 24نادي التعاون السعوديدوري روشننادي الفيصلي السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةبعد مفاوضات الاتحاد.. موقف الأهلي المصري من رحيل عاشورالأهلي يخسر وديًا أمام فيتوريا في معسكر البرتغالإصابة أبو الشامات ومشاركة مسعود في ودية الأهلي ضد فيتوريارابطة المحترفين توضح أسس إعداد جدول دوري روشن للموسم الجديد