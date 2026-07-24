سبورت 24
سبورت 24

الفيصلي يتعاقد مع البرازيلي أندريه جيروتو

الفيصلي يستقطب جيروتو لتعزيز صفوفه قبل العودة لروشن

آخر تحديث : 24 يوليو 2026 15:38
الفيصلي يتعاقد مع البرازيلي أندريه جيروتو
الفيصلي يعلن تعاقده مع المدافع أندريه جيروتو

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