الفيصلي يتعاقد مع البرازيلي أندريه جيروتو

سبورت 24/الكرة السعوديةالفيصلي يتعاقد مع البرازيلي أندريه جيروتوالفيصلي يستقطب جيروتو لتعزيز صفوفه قبل العودة لروشن24 يوليو 2026 15:35آخر تحديث : 24 يوليو 2026 15:38الفيصلي يعلن تعاقده مع المدافع أندريه جيروتوأأالرياض:أخبار 24نادي التعاون السعوديدوري روشننادي الفيصلي السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةمواعيد أبرز ديربيات وكلاسيكيات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027الكشف عن جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2026-2027رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد الجولات الست الأولىبعد مفاوضات الاتحاد.. موقف الأهلي المصري من رحيل عاشور