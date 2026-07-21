القادسية يعيّن جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأول

سبورت 24/الكرة السعوديةالقادسية يعيّن جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأولالقادسية يتعاقد مع بارنز لتعزيز كرة القدم النسائية21 يوليو 2026 13:16آخر تحديث : 21 يوليو 2026 13:16جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأول بالقادسيةأأالخبر:أخبار 24كرة القدم النسائيةنادي القادسية السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالاتحاد الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبةمصادر لـ«سبورت 24»: نيوم يقترب من مالانغ سار الأهلي يتصدر التصنيف الأول قبل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبةالصرنوخ يتعهد لجماهير الهلال ببداية قوية مع الزعيم