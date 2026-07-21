سبورت 24
سبورت 24

القادسية يعيّن جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأول

القادسية يتعاقد مع بارنز لتعزيز كرة القدم النسائية

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 13:16
القادسية يعيّن جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأول
جايلز بارنز مديرًا فنيًا لفريق السيدات الأول بالقادسية

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