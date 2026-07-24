سبورت 24
سبورت 24

الكشف عن جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2026-2027

مباريات مثيرة في دور الـ 32 تبدأ أغسطس المقبل

آخر تحديث : 24 يوليو 2026 16:27
الكشف عن جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2026-2027
كأس خادم الحرمين الشريفين

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