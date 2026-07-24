الكشف عن جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2026-2027

سبورت 24/الكرة السعوديةالكشف عن جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2026-2027مباريات مثيرة في دور الـ 32 تبدأ أغسطس المقبل24 يوليو 2026 16:27آخر تحديث : 24 يوليو 2026 16:27كأس خادم الحرمين الشريفينأأالرياض:أخبار 24الاتحاد السعودي لكرة القدمكاس خادم الحرمين الشريفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةمواعيد أبرز ديربيات وكلاسيكيات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد الجولات الست الأولىالفيصلي يتعاقد مع البرازيلي أندريه جيروتوبعد مفاوضات الاتحاد.. موقف الأهلي المصري من رحيل عاشور