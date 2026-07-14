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المغرب الفاسي يتقدم بعرض رسمي لضم يوسف النصيري

تطورات إيجابية في مفاوضات انتقال يوسف النصيري إلى المغرب الفاسي

آخر تحديث : 14 يوليو 2026 19:38
المغرب الفاسي يتقدم بعرض رسمي لضم يوسف النصيري
يوسف النصيري لاعب الاتحاد

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