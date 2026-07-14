المغرب الفاسي يتقدم بعرض رسمي لضم يوسف النصيري

سبورت 24/الكرة السعوديةالمغرب الفاسي يتقدم بعرض رسمي لضم يوسف النصيريتطورات إيجابية في مفاوضات انتقال يوسف النصيري إلى المغرب الفاسي14 يوليو 2026 19:38آخر تحديث : 14 يوليو 2026 19:38يوسف النصيري لاعب الاتحادأأجدة:أخبار 24نادي الاتحاد السعودينادي المغرب الفاسييوسف النصيريالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدرعية يفتح باب المفاوضات مع الجزائري عادل بولبينة الاتحاد السعودي لكرة القدم يستحدث مسابقات تحت 5 و7 و9 أعوامالصفا يغلق إحدى قضايا "فيفا" ويوفر 400 ألف ريال ويرفع منع التسجيلتمهيدًا لانتقاله إلى الوحدة.. مورالها يغادر إيطاليا نحو جدة