الهلال يبدأ مفاوضاته لضم غابرييل سارا من غلطة سراي

سبورت 24/الكرة السعوديةالهلال يبدأ مفاوضاته لضم غابرييل سارا من غلطة سرايالنادي التركي يتمسك ببقاء لاعبه البرازيلي30 يوليو 2026 16:36آخر تحديث : 30 يوليو 2026 16:36 لاعب الوسط البرازيلي غابرييل سارا، نجم غلطة سراي التركيأأالرياض:أخبار 24غلطة سراينادي الهلال السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةرحيل يايسله المحتمل يدفع الأهلي للتفاوض مع بيريرا الاتحاد يخسر أمام ريال مايوركا برباعية وديًا في معسكر إسبانياالنصر يكشف عن قميصه الأساسي للموسم الجديدخاصمصادر "سبورت 24".. نيوم يقترب من حسم صفقة الأردني مهند أبو طه