سبورت 24
سبورت 24

الهلال يبدأ مفاوضاته لضم غابرييل سارا من غلطة سراي

النادي التركي يتمسك ببقاء لاعبه البرازيلي

آخر تحديث : 30 يوليو 2026 16:36
الهلال يبدأ مفاوضاته لضم غابرييل سارا من غلطة سراي
لاعب الوسط البرازيلي غابرييل سارا، نجم غلطة سراي التركي
أأ
الرياض:أخبار 24
غلطة سراينادي الهلال السعودي

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