الهلال يطمئن جماهيره.. نجاح عملية سالم الدوسري

سبورت 24/الكرة السعوديةالهلال يطمئن جماهيره.. نجاح عملية سالم الدوسري الزعيم يطمئن مشجعيه: عملية سالم الدوسري ناجحة والمراحل العلاجية تبدأ21 يوليو 2026 16:46آخر تحديث : 21 يوليو 2026 16:46الهلال يعلن خضوع سالم الدوسري لعملية جراحية ناجحةأأالرياض:أخبار 24اصابة سالم الدوسرينادي الهلالدوري روشنسالم الدوسريالتعليقاتأأخبار ذات صلةجيسوس: الهلال غيّر قناعاتي.. والبرتغال هدفي الأكبرالقحطاني: متحمسون للموسم الجديد.. وهدفنا إسعاد جماهير القادسيةالاتحاد الآسيوي يؤجل انطلاق مواجهة الاتحاد والجزيرة في ملحق النخبةمصادر لـ«سبورت 24»: نيوم يقترب من مالانغ سار