سبورت 24
سبورت 24

الهلال يطمئن جماهيره.. نجاح عملية سالم الدوسري

الزعيم يطمئن مشجعيه: عملية سالم الدوسري ناجحة والمراحل العلاجية تبدأ

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 16:46
الهلال يطمئن جماهيره.. نجاح عملية سالم الدوسري
الهلال يعلن خضوع سالم الدوسري لعملية جراحية ناجحة

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