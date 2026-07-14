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بعد استغناء الأهلي المصري.. تريزيجيه يقترب من الرياض

مفاوضات الرياض تسير بخطى متسارعة لضم تريزيجيه

آخر تحديث : 14 يوليو 2026 19:51
بعد استغناء الأهلي المصري.. تريزيجيه يقترب من الرياض
محمود حسن تريزيجيه

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