بعد استغناء الأهلي المصري.. تريزيجيه يقترب من الرياض

سبورت 24/الكرة السعوديةبعد استغناء الأهلي المصري.. تريزيجيه يقترب من الرياضمفاوضات الرياض تسير بخطى متسارعة لضم تريزيجيه14 يوليو 2026 19:20آخر تحديث : 14 يوليو 2026 19:51محمود حسن تريزيجيهأأالرياض:أخبار 24محمود حسن تريزيجيهالنادي الاهلي المصرينادي الرياض السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدرعية يفتح باب المفاوضات مع الجزائري عادل بولبينة الاتحاد السعودي لكرة القدم يستحدث مسابقات تحت 5 و7 و9 أعوامالصفا يغلق إحدى قضايا "فيفا" ويوفر 400 ألف ريال ويرفع منع التسجيلالمغرب الفاسي يتقدم بعرض رسمي لضم يوسف النصيري