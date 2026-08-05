تعليق مثير من مالك الخلود على انتقال صلاح لـ "طرابزون سبور"

سبورت 24/الكرة السعوديةتعليق مثير من مالك الخلود على انتقال صلاح لـ "طرابزون سبور"أكد أنه ذهب إلى الدوري الصحيح.. لأن روشن ليس المكان المناسب للتقاعد 5 أغسطس 2026 15:28آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 15:28جانب من استقبال محمد صلاح بعد وصوله إلى إسطنبولأأالرياض:أخبار 24نادي الخلودمحمد صلاحنادي طرابزون التركيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتجربة منتظرة مع العلا.. "كيوتو" صانع الصعود في دوري يلورايكوفيتش: لم أرَ مثل جمهور الاتحادهجر.. "بدر الأحساء" يضيء سماء دوري يلوطرح تذاكر مواجهة الجزيرة الإماراتي والاتحاد في الملحق الآسيوي