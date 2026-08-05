سبورت 24
سبورت 24

تعليق مثير من مالك الخلود على انتقال صلاح لـ "طرابزون سبور"

أكد أنه ذهب إلى الدوري الصحيح.. لأن روشن ليس المكان المناسب للتقاعد

آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 15:28
تعليق مثير من مالك الخلود على انتقال صلاح لـ "طرابزون سبور"
جانب من استقبال محمد صلاح بعد وصوله إلى إسطنبول
أأ
الرياض:أخبار 24
نادي الخلودمحمد صلاحنادي طرابزون التركي

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