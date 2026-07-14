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تمهيدًا لانتقاله إلى الوحدة.. مورالها يغادر إيطاليا نحو جدة

إشاعات انتقال مورالها تتأكد مع مغادرته مطار روما إلى جدة

آخر تحديث : 14 يوليو 2026 19:32
تمهيدًا لانتقاله إلى الوحدة.. مورالها يغادر إيطاليا نحو جدة
الوحدة يقترب من ضم مورالها

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