تمهيدًا لانتقاله إلى الوحدة.. مورالها يغادر إيطاليا نحو جدة

سبورت 24/الكرة السعوديةتمهيدًا لانتقاله إلى الوحدة.. مورالها يغادر إيطاليا نحو جدةإشاعات انتقال مورالها تتأكد مع مغادرته مطار روما إلى جدة14 يوليو 2026 19:32آخر تحديث : 14 يوليو 2026 19:32الوحدة يقترب من ضم مورالهاأأجدة:أخبار 24نادي أبهانادي الوحدة السعوديدوري يلوالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدرعية يفتح باب المفاوضات مع الجزائري عادل بولبينة الاتحاد السعودي لكرة القدم يستحدث مسابقات تحت 5 و7 و9 أعوامالصفا يغلق إحدى قضايا "فيفا" ويوفر 400 ألف ريال ويرفع منع التسجيلالمغرب الفاسي يتقدم بعرض رسمي لضم يوسف النصيري