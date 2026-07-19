داوود المقرن يكشف عن قائمته في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

سبورت 24/الكرة السعوديةداوود المقرن يكشف عن قائمته في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدمقائمة انتخابية مميزة لتطوير كرة القدم السعودية19 يوليو 2026 23:11آخر تحديث : 19 يوليو 2026 23:20داوود المقرن يعلن ترشحه رسميًا لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدمأأالرياض:أخبار 24انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدمالاتحاد السعودي لكرة القدمداوود المقرنالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام فعالية "عيشوا المونديال" بجدة بأكثر من 100 ألف زائرالأهلي يتعادل مع ريو آفي البرتغالي استعدادًا للموسم الجديدالهلال يهزم شتورم غراتس النمساوي وديًالجنة كأس آسيا السعودية 2027 تنال الجائزة الذهبية في السلامة المهنية