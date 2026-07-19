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سبورت 24FIFA World Cup 26

داوود المقرن يكشف عن قائمته في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

قائمة انتخابية مميزة لتطوير كرة القدم السعودية

آخر تحديث : 19 يوليو 2026 23:20
داوود المقرن يكشف عن قائمته في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم
داوود المقرن يعلن ترشحه رسميًا لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم

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