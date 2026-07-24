رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد الجولات الست الأولى

سبورت 24/الكرة السعوديةرابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد الجولات الست الأولىمواعيد الجولات الست الأولى لدوري روشن24 يوليو 2026 16:17آخر تحديث : 24 يوليو 2026 16:17جدول مباريات دوري روشنأأالرياض:أخبار 24الاتحاد السعودي لكرة القدمدوري روشنرابطة الدوري السعودي للمحترفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةمواعيد أبرز ديربيات وكلاسيكيات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027الكشف عن جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك لموسم 2026-2027الفيصلي يتعاقد مع البرازيلي أندريه جيروتوبعد مفاوضات الاتحاد.. موقف الأهلي المصري من رحيل عاشور