رابطة روشن تؤجل تطبيق أحكام مادة القائمة الإضافية للاعبين الشباب

سبورت 24/الكرة السعوديةرابطة روشن تؤجل تطبيق أحكام مادة القائمة الإضافية للاعبين الشبابالتحديثات التنظيمية تؤجل قائمة اللاعبين الشباب في روشن27 يوليو 2026 21:39آخر تحديث : 27 يوليو 2026 21:42دوري روشن السعوديأأالرياض:أخبار 24دوري روشنرابطة الدوري السعودي للمحترفينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنصر يستهدف التعاقد مع نيني من فناربخشهالرياض يتعادل مع الغرافة القطري وديًا في معسكر النمساالدرعية يواجه الريان القطري والعين الإماراتي في أليكانتي الإسبانيةالشباب يعزز استقراره الإداري بالحصول على شهادة الكفاءة المالية