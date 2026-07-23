رحالة يقطع نحو 5 آلاف كيلومتر إلى معسكر الهلال

سبورت 24/الكرة السعوديةرحالة يقطع نحو 5 آلاف كيلومتر إلى معسكر الهلالمن الأحساء إلى النمسا.. مشجع هلالي يحقق حلمه بزيارة معسكر الهلال23 يوليو 2026 23:49آخر تحديث : 23 يوليو 2026 23:49رحلة مشجع الهلال من الأحساء إلى النمساأأالرياض:أخبار 24نادي الهلالدوري روشنالتعليقاتأأخبار ذات صلةرابطة المحترفين توضح أسس إعداد جدول دوري روشن للموسم الجديدنايف مسعود: فخور بالانضمام إلى الأهلي.. وسأقاتل لإسعاد الجماهيرأبها والعلا في مواجهة ودية بسلوفينيا.. اختبار جديد ضمن استعدادات الموسمالحكم الدولي محمد النحيت يعلن اعتزاله