سبورت 24
سبورت 24

رحالة يقطع نحو 5 آلاف كيلومتر إلى معسكر الهلال

من الأحساء إلى النمسا.. مشجع هلالي يحقق حلمه بزيارة معسكر الهلال

آخر تحديث : 23 يوليو 2026 23:49
رحالة يقطع نحو 5 آلاف كيلومتر إلى معسكر الهلال
رحلة مشجع الهلال من الأحساء إلى النمسا
أأ
الرياض:أخبار 24
نادي الهلالدوري روشن

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