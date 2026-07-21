رسميًا.. أبها يعزز صفوفه بـ"ملائكة"

سبورت 24/الكرة السعوديةرسميًا.. أبها يعزز صفوفه بـ"ملائكة"الحارس المخضرم ينضم رسميًا إلى الفريق الأول وسينضم للمعسكر الإعدادي في سلوفينيا21 يوليو 2026 20:17آخر تحديث : 21 يوليو 2026 20:25وقعت إدارة نادي أبها الرياضي مع حارس المرمى "مصطفـى ملائكـة"أأالرياض:أخبار 24نادي ابها السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالشباب يستهل معسكر النمسا بتعادل سلبي أمام بوليتكنيكاالاتحاد يُنهي رحلة فابينيو ويبحث عن "بديل شاب"الرئيس التنفيذي للاتحاد: عالجنا أخطاء الموسم الماضيرسميًا.. أبها يتعاقد مع الحارس الفرنسي دونوفان ليون