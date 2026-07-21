سبورت 24
سبورت 24

رسميًا.. أبها يعزز صفوفه بـ"ملائكة"

الحارس المخضرم ينضم رسميًا إلى الفريق الأول وسينضم للمعسكر الإعدادي في سلوفينيا

آخر تحديث : 21 يوليو 2026 20:25
رسميًا.. أبها يعزز صفوفه بـ"ملائكة"
وقعت إدارة نادي أبها الرياضي مع حارس المرمى "مصطفـى ملائكـة"
أأ
الرياض:أخبار 24
نادي ابها السعودي

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