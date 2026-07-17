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رسميًا.. الرزيزاء يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

قرار الترشح لرئاسة اتحاد الكرة جاء بعد رحيله عن القادسية

آخر تحديث : 17 يوليو 2026 14:09
رسميًا.. الرزيزاء يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم
بدر الرزيزاء

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