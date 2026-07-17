رسميًا.. الرزيزاء يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

سبورت 24/الكرة السعوديةرسميًا.. الرزيزاء يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدمقرار الترشح لرئاسة اتحاد الكرة جاء بعد رحيله عن القادسية17 يوليو 2026 14:06آخر تحديث : 17 يوليو 2026 14:09بدر الرزيزاءأأالرياض:أخبار 24انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدمالاتحاد السعودي لكرة القدمالتعليقاتأأخبار ذات صلةبطلب من بوستيكوجلو.. نجم سلتيك على أعتاب الانضمام للنصربقيادة ليتش.. الشباب يدشن تدريباته في معسكر النمساالرياض يعلن برنامج مبارياته الودية في معسكر النمسامن هم المدربون الثمانية الجدد في دوري روشن السعودي؟