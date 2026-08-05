سيدات النصر يتوجن بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا

سبورت 24/الكرة السعوديةسيدات النصر يتوجن بلقب بطولة اتحاد غرب آسيارباعية نظيفة أمام الهلال السوري تمنح العالمي أول لقب قاري في تاريخه5 أغسطس 2026 22:18آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 22:19سيدات النصر يتوجن بلقب بطولة اتحاد غرب آسياأأالرياض:أخبار 24الكرة النسائيةنادي النصر السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنصر يعير البرازيلي ويسلي تيكسيرا إلى كروزيرو لموسم واحدالدرعية يعلن التعاقد مع قائد الكونغو الديمقراطية "مبيمبا"رسميًا.. أبها يتعاقد مع الفرنسي نبيل فقيرالاتحاد يعلن التعاقد مع السنغالي ديون لوبي حتى 2029