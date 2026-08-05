سبورت 24
سبورت 24

سيدات النصر يتوجن بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا

رباعية نظيفة أمام الهلال السوري تمنح العالمي أول لقب قاري في تاريخه

آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 22:19
سيدات النصر يتوجن بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا
سيدات النصر يتوجن بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا
أأ
الرياض:أخبار 24
الكرة النسائيةنادي النصر السعودي

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